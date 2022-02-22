Ердоган висловив підтримку Україні в розмові із Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським засудив провокативні рішення Росії супроти українського суверенітету і територіальної цілісності.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у twitter.

"Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради безпеки ООН", – відзвітував він.

Дії Росії з визнання юрисдикції маріонеткових утворень "Л/ДНР" над окремими районами Донецької і Луганської областей є порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України та суперечать "Мінським домовленостям", заявив Ердоган у інтерв'ю Haber7.

"Ми чітко виклали наші меседжі щодо вирішення кризи. У заяві нашого МЗС щодо останніх подій було зазначено, що рішення Росії визнати так звані Донецьку та Луганську "республіки" суперечить "Мінським домовленостям". Наголошено, що це рішення є явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вважаємо таке рішення Росії неприйнятним. Ми знову звертаємося до сторін із закликом слідувати здоровому глузду та поважати міжнародне право", – сказав Ердоган, згідно з повідомленням аґенції "Укрінформ".

Президент Туреччини наголосив на прагненні Туреччини знизити напруженість та уникнути дестабілізації в Чорному морі.

"Оскільки ми є Чорноморською країною, бачимо за необхідне створити багато попереджувальних пакетів заходів. Ми вже вживали заходів і вживаємо, працюємо і продовжимо працювати в цьому напрямку. Ми не можемо ігнорувати обов'язки як Чорноморської країни. З цим розумінням ми рухаємося далі", – сказав президент Туреччини.

З його слів, Туреччина візьме участь у саміті за участі членів Ради безпеки ООН, а також Туреччини та Німеччини, як це було ініційовано Україною раніше.

"Якщо така пропозиція буде реалізована, ми, звичайно, будемо там присутні. Я вже заявляв про це раніше. На мою думку, так і має бути. Ця пропозиція пана Зеленського є позитивним підходом. Якщо і члени Ради Безпеки ООН, і інші країни погодяться з цим позитивним підходом, то ми візьмемо участь в цій зустрічі", – сказав Ердоган.