Блінкен: Путін може напасти "у дуже короткий термін".

 

Сполучені Штати Америки сподіваються, що Росія дотримуватиметься дипломатичного підходу для вирішення кризи на кордоні з Україною.

 

 

Про це заявив 19 січня на зустрічі з американськими дипломатами у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Радіо Свобода".

 

Блінкен заявив, що має намір обговорити мирне врегулювання ситуації з головою російського МЗС Сергієм Лавровим на зустрічі 21 січня.

 

Зі слів державного секретаря США, нарощування російських військ на кордоні з Україною означає, що Москва може у найкоротший термін віддати наказ про вторгнення. Держсекретар висловив сподівання, що президент Путін обере "мирний шлях".

 

"Ми знаємо, що є плани ще більше збільшити ці сили за дуже короткий термін, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткий термін, вжити подальших агресивних дій проти України", – попередив він.

 

"Я дуже, дуже сподіваюся, що ми зможемо залишити це на дипломатичному і мирному шляху, але в кінцевому підсумку це буде рішення президента Путіна", – сказав Блінкен після зустрічі зі співробітниками в посольстві США у Києві.

 

Держсекретар також наголосив, що президент США попросив його приїхати до Києва для підтвердження зобов’язань Вашінґтона перед Україною. На сьогоднішній день у Блінкена заплановані переговори з Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

 

З Києва Блінкен вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

 

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

 

19.01.2022

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