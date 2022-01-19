Ентоні Блінкен прибув до України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, прибув з візитом до Києва.

Про це повідомила кореспондентка CNN Дженніфер Ганслер у Twitter.

"Держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Києва", – написала вона, опублікувавши його фото біля літака.

Державний департамент США опублікував графік заходів за участю Блінкена: о 10:45 секретар проведе зустріч із працівниками посольства США.

О 12:30 очільник американської дипломатії зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, а о 14:00 – з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

О 15:30 очікується спільна пресконференція Блінкена та Кулеби.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

21 січня у Женеві Блінкен зустрінеться з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Перед відльотом до України Ентоні Блінкен заявив у подкасті Pod Save America: на аґресію Росії обов'язково слід відповісти, інакше це спричинить крах для всієї світової спільноти.

"Ми маємо одну країну – Росію, яка своїми діями показує, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою; показує, що може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення; з ким вони можуть вступати в союзи, замість громадян цієї країни через їхній обраний уряд. Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори – і це стосується не лише України", – цитує "Укрінформ".

Зі слів Блінкена, тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія, скажуть: "Ми теж так робитимемо". "І це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії", – додав він.