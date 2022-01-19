В Україні виявили 12 тисяч випадків ковіду – максимум за півтора місяця.

 

Минулої доби в Україні виявили 12 815 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найбільша кількість захворювань на COVID-19 за півтора місяця (попередній максимум був 4 грудня – 13 206 випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Івано-Франківщині (1575), у Києві (1268), у Львівській (956), Сумській (860), Вінницькій (767) областях.

 

Івано-Франківщина вийшла в лідери за кількістю активних носіїв коронавірусної хвороби – 10 731 недужий. Далі – Київ (10 580) і Львівщина (10 567).

 

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2401 особу.

 

За день зафіксували 163 летальні випадки, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 780 903 особи.

 

Померло 98 712 людей.

 

19.01.2022

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