Стратком попередив про провокацію: на Водохрещу можуть обстріляти ставок із людьми.

Український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про вірогідну провокацію: на Водохрещу під Донецьком можуть обстріляти ставок із вірянами. Росія може використати цей інцидент як привід для вторгнення.

"Увага! На Водохреща можлива провокація в зоні ООС у Донецькій області. Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку «Цегляний» у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації", – ідеться у повідомленні, поширеному у вівторок увечері на Facebook-сторінці українського страткому.

Отримані дані свідчать про те, що провокаційний обстріл може відкритися із ворожого опорного пункту, розташованого на шахті імені Челюскінців менш ніж за два кілометри від ставка. Щоб замаскувати постріли, ворожі військовики готуються увімкнути головний вентилятор на шахті, яка вже давно не працює. Відомо, що 15 січня його вмикали на кілька годин.

Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим "мінськими домовленостями". "Ця провокація знову ж таки може бути використана для створення приводу для початку ведення активних бойових дій", – застерегли у центрі.

Нагадаємо, минулого тижня офіційні представники Державного департаменту США заявили про те, що Росія може готувати провокацію "під фальшивим прапором" проти України, аби використати її як привід для вторгнення.