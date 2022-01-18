Велика Британія вирішила надати Україні протитанкове озброєння.

Велика Британія вирішила доставити Україні легке протитанкове озброєння для оборонних цілей на тлі повідомлень про те, що Росія нарощує військові сили на українському кордоні.

Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес під час виступу у Палаті громад, повідомляє BBC.

"Україна має повне право захищати свої кордони, і новий пакет допомоги більше розширює її можливості", – пояснив міністр.

Перша партія була відправлена в понеділок, сказав Воллес.

З його слів, ідеться про оборонне озброєння із малим радіусом дії, котре не є стратегічним і "не представляє загрози для Росії".

Для інструктажу роботи з цим озброєнням на перших етапах до України також приїде невелика команда британських військових, сказав британський міністр.

Бен Воллес зазначив, що є "обґрунтовані та реальні підстави непокоїтись", що російські війська можуть бути використані для вторгнення.

"Більше того, в останні тижні ми спостерігаємо загострення російської риторики, посилення кіберактивності та широке розповсюдження дезінформації, що може стати фальшивим приводом для російської військової інтервенції", – зазначив Воллес.

Воллес також сказав, що запросив російського міністра оборони Сергія Шойгу відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів, щоб обговорити питання безпеки. Він додав, що хотів би дружити з Росією. "Я досі сподіваюсь, що дипломатія переможе", – зазначив міністр оборони Воллес.

У той же день на сайті британського уряду вийшла стаття Воллеса, де він пояснює функції НАТО, а також опонує російському президенту Володимиру Путіну, який торік написав статтю під назвою "Про історичну єдність росіян та українців".

"Стаття президента Путіна повністю ігнорує бажання українців, пробуджуючи при цьому той самий тип етнонаціоналізму, який розігрувався в Європі протягом століть та все ще має потенціал, щоб розбудити ті ж руйнівні сили древньої ненависті", – написав Воллес.