Джонсон запевнив Зеленського, що Британія буде пліч-о-пліч із Україною навпроти Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що подальше вторгнення Росії в Україну буде політичною та гуманітарною катастрофою і стане поразкою для президента РФ Владіміра Путіна.

Про це Джонсон заявив під час спільної із Президентом України Володимиром Зеленським пресової конференції в Києві, передає "Укрінформ".

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою. Мені здається, що це було б і військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна, який каже, що дбає про інтереси українського народу", – сказав він.

Премʼєр Британії назвав одним із чинників російської поразки підготовку санкцій. "Ми також спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію... Зараз життєво важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. І ми будемо залучатися до діалогу, звичайно, але санкції готові, і ми надаємо військову підтримку і також прагнемо інтенсифікувати нашу співпрацю в галузі економіки, тому що Сполучене Королівство надалі буде неухильним союзником України", – повідомив Борис Джонсон.

Джон запевнив, що Велика Британія всіляко протидіятиме спробам президента Росії підірвати архітектуру європейської безпеки через погрози Україні.

"Велика Британія намагається відігравати об’єднуючу роль для Заходу. Йдеться про Україну, і це дуже важливо для нас. Але йдеться також і про дещо більше – про архітектуру європейської безпеки загалом. Ми не хочемо, щоб президент Путін намагався досягти і досяг своєї мети, тримаючи дуло пістолета біля скроні України, змусити нас змінити свої підходи", – наголосив Джонсон.

Він зауважив, що був молодим, коли впав Берлінський мур і коли люди з колишніх соціалістичних країн обрали для себе вільне життя. Зі слів Джонсона, це була "фантастична епоха і фантастичні зміни".

"Тепер Росія намагається підірвати таку архітектуру, підірвати засади нашого життя і створити нову «Ялту». Йдеться не лише про Україну, а про сфери впливу Росії – Молдову, Грузію та інші країни. Це абсолютно неприйнятно. Тому сьогоднішній момент надзвичайно важливий і нам надзвичайно важливо стояти пліч-о-пліч з Україною", – акцентував британський прем’єр.

Згідно з його оцінкою, нинішній час є "критичним і вирішальним", саме тому є важливими всі ті заходи стримування Росії.

Володимир Зеленський розповів, що сторони обговорили комплекс кроків щодо стримування російської агресії.

"Тут моя думка відома. Слово «стримування» доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після – профілактика, а не "після". Профілактика краще, аніж реанімація", – сказав Зеленський.

З його слів, дії Великої Британії свідчать, що така позиція їм зрозуміла, адже уряд ухвалив рішення щодо посилення санкцій проти РФ за агресію щодо України.

Важливою темою переговорів стало зміцнення обороноздатності України. Президент вдячний Великій Британії за рішення щодо фінансування в розмірі 1,7 млрд фунтів. "Крім того, ми домовилися про спільні дії задля забезпечення миру та безпеки в Чорноморському регіоні, а також активізацію взаємодії у сфері кіберзахисту та кібербезпеки", – додав голова держави.

"Прем'єр-міністр Джонсон запевнив мене у повній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, готовності до подальшої взаємодії, зокрема, і в рамках Кримської платформи з метою деокупації нашого півострова, повернення усіх наших українських територій", – резюмував Зеленський.

Увечері Борис Джонсон відвідав із Володимиром Зеленським Софію Київську