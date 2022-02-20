Джонсон: Росія веде до найбільшої з 1945 року війни в Європі.

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року".

 

 

Про це Джонсон сказав у інтерв'ю BBC.

 

Британська розвідка припускає, що Росія має намір почати вторгнення, щоб оточити українську столицю Київ.

 

"Люди повинні розуміти, яку ціну це може мати у людських життях", — сказав Джонсон.

 

"Люди повинні враховувати потенційну загибель не лише українців, а й молодих росіян", — додав голова британського уряду.

 

Відповідаючи на запитання про те, чи російське вторгнення все ще є неминучим, Джонсон сказав: "Я боюся, що це те, на що вказують докази... Річ у тім, що всі ознаки свідчать про те, що план у певному сенсі вже розпочався".

 

Зі слів Джонсона, президент США Джо Байден сказав західним лідерам, опираючись на дані розвідки, що російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу через Донбас, а й із Білорусі та території навколо Києва.

 

"Я боюся, що план, який ми бачимо, може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року з точки зору масштабу", — сказав прем'єр-міністр.

 

Джонсон повідомив, що Велика Британія запровадить проти Росії ще більші санкції, ніж передбачали раніше. З його слів, Вашінґтон і Лондон покладуть край "торгівлі російських компаній у фунтах та доларах" — цей крок, згідно з його запевненням, "дуже, дуже сильно вдарить" по Росії.

 

20.02.2022

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