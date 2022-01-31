Резніков визнав, що ажіотаж довкола України таки допомагає захищатися.

 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зростання глобальної напруги довкола України зумовлене тим, що наша держава стала фактором внутрішньої політики у багатьох країнах світу. Водночас він визнав, що увага світової спільноти до України допомагає захищати країну.

 

 

Про це Резніков заявив у інтерв'ю виданню LB.ua.

 

"Це стало внутрішньою політикою Сполучених Штатів, Великобританії, балтійських країн. Ми пам’ятаємо відомий вислів пана Черчилля, що не повинно бути постійних друзів чи ворогів, мають бути постійні інтереси. Сьогодні в інтересах багатьох країн тримати Україну на перших шпальтах", – сказав міністр оборони.

 

Він зауважив, що протягом минулих семи років Україна не була в порядку денному багатьох країн. "Тамтешні медіа менше звертали на неї увагу. Був момент певного "звикання", – констатував міністр.

 

Олексій Резніков нагадав, що саме впродовж минулого року у багатьох прихильних до України державах змінилася влада. А перша інформаційна хвиля здійнялася навесні 2021-го, коли Росія почала скупучувати війська біля українського кордону.

 

"Зухвала поведінка Кремля призвела до того, що вони отримали дзвінок від нового президента Сполучених Штатів пана Байдена, а згодом і зустріч у Женеві... Росія зрозуміла, що ця тактика працює. І восени вона знову до неї вдалася", – сказав голова Міноборони.

 

Олексій Резніков наголосив, що увага до України посилилася після виходу союзників із Афганістану 

 

"До Афганістану не було розуміння, що інформаційні повідомлення про скорочення кількісного складу в посольствах чи виїзд родин співробітників – це робота не на нас із вами. Це робота на внутрішній ринок, на внутрішнього громадянина, тому що це внутрішній порядок денний", – додав Резніков.

 

Він нагадав, що восени у США будуть конгресові вибори. "Політична конкуренція між двома основними силами вже розпочалася. І демонстрація особливої підтримки України, проактивна позиція важлива не тільки для нас із вами, не тільки для зовнішнього світу, не тільки тому, що це відповідь на виклики зухвалого Кремля, а це й внутрішня політика", – вважає міністр.

 

Резніков процитував слова Збіґнєва Бжезінського про велику шахівницю. "Так-от, ми з вами сьогодні – декілька клітинок на тій шахівниці. Але грають у шахи не два гравці, а більше", – пояснив голова Міноборони. 

 

"Переляк – одна з найпотужніших емоцій, коли людиною легко маніпулювати. А от мета маніпуляції й результат, який прагнуть внаслідок цього отримати, у кожної країни свої. Ще раз повторюю: ми є об’єктом уваги багатьох внутрішніх порядків денних. Це означає, що ми маємо з абсолютно холодною головою мудро оцінювати факти, порівнювати їх з даними інших розвідок. Але оцінку ми даємо самі, тому що ведемо цю війну вже восьмий рік", – резюмував Резніков.

 

Водночас Олексій Резніков визнав, що ажіотаж довкола України на Заході таки допомагає в посиленні української оборони.

 

"Деякі мої запити під час першого – після призначення – візиту у Вашингтон в інтересах Збройних сил восени тоді сприймалися як нереальні, а зараз вони реалізуються! Як то кажуть: вода камінь точить. Тобто ми починаємо процес системної комунікації. Це збудження в західних медіа, з одного боку, несе неприємний момент нервозності, розбалансування і панічних настроїв, водночас наслідком цього є те, що суспільство починає тиснути на свої уряди з питанням, чому вони не допомагають Україні, яку називають другом і партнером, не тільки політичною підтримкою, а й військово-технічною", – заявив міністр.

 

31.01.2022

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