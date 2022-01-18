Минулої доби в Україні виявили 8,5 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8558 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужала 5761 особа.
Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (972), у Львівській (870), Харківській (678) та Івано-Франківській (640) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1125 осіб.
За добу зафіксували 188 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 768 088 осіб.
Померло 98 549 людей.
18.01.2022