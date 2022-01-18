Минулої доби в Україні виявили 8,5 тисячі випадків ковіду.

Не Казахстан

Юрко ТИМЧУК

Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій"