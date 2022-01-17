Порошенко повернувся в Україну. Аеропорт оточили кілька тисяч прибічників.

Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прибув до України після трьох тижнів відсутності в країні. Він приземлився в аеропорту "Київ", його зустріла кількатисячна демонстрація прибічників.

Про це повідомляє інтернет-видання LB.ua.

До аеропорту прийшлі слідчі Державного бюро розслідувань. Вони сказали, що Порошенко не затриманий, але викликається до Печерського райсуду. При тім прикордонники пропустили співробіників ДБР у зону прильоту, хоча там не можуть перебувати сторонні особи. Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що в Порошенка забрали на паспортному контролі паспорт і не віддавали.

"Відбувається недопуск мене як громадянина України на територію держави. Прикордонники не допускають без пояснення причин під приводом перевірки на територію України. Я думаю, що це є провокація, яка підбурює до масових акцій", – протестував Порошенко.

Паспорт зрештою віддали. Порошенко не забрав повістки – вона лишилася у слідчого. Слідчий ДБР упав під час штовханини в коридорі аеропорту.

Після виходу із аеропорту Порошенко виступив перед прихильниками, далі колона вирушила до Печерського суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Нагадаємо, напередодні ДБР заявило, що Порошенко через ухиляння від слідчих дій "провинився" на найбільш суворий запобіжний захід – арешт.

Петра Порошенка обвинувачують за двома статтями КК України – 111 (державна зрада) і 268-3 (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм).