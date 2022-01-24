Рейтинг Порошенка наздоганяє Зеленського у першому турі виборів.

Рейтинг лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка досягає рівня електоральної підтримки Президента України Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів.

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, за Зеленського проголосувало б 17,4% серед усіх респондентів (і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором), натомість за Порошенка – 15,5% (20,9% серед тих, хто визначився).

Нагадаємо, раніше соціологічні опитування виявляли виразну перевагу Зеленського у першому турі. У грудні Порошенко випередив Зеленського в рейтингах на другий тур виборів.

Що ж до інших кандидатів, то за Юлію Тимошенко проголосувало б 8,8% (11,8%), за Ігоря Смешка –7,1% (9,6%), за Юрія Бойка – 6,9% (9,3%).

Зі слів заступника директора КМІС Антона Грушецького, коливання рейтингів відбувається у межах статистичної похибки, «тобто формально змін не відбувається».

Водночас він додав, що на електоральне зростання Порошенка частково могло вплинути кримінальне переслідування.

«Потрібно враховувати період опитування – одразу після подій навколо повернення Петра Порошенка в Україні та його судового процесу. Утім, «після не означає внаслідок», тому виявлена динаміка показників, скоріше за все, насправді є наслідком комплексу факторів – як, власне, судовий процес над Петром Порошенком, так і економічні питання та питання, пов’язані з безпекою України через ескалацію з боку Росії», – прокоментував Грушецький.

У рейтингу політичних партій «Європейська солідарність» закріпилася на першому місці – за неї проголосувало б 18,9% респондентів серед тих, які визначилися з вибором. Партія «Батьківщина» наздогнала «Слугу народу» – по 13,7%. Виборчий бар’єр також подолали би «ОПЗЖ» (11,6%), «Розумна політика» (7,6%), «Сила і честь» (6,3% і 7,4%) та «Наші» (4,6% і 5,5%).