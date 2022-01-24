Рейтинг Порошенка наздоганяє Зеленського у першому турі виборів.

 

Рейтинг лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка досягає рівня електоральної підтримки Президента України Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів.

 

Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, за Зеленського проголосувало б 17,4% серед усіх респондентів (і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором), натомість за Порошенка – 15,5% (20,9% серед тих, хто визначився).

 

 

Нагадаємо, раніше соціологічні опитування виявляли виразну перевагу Зеленського у першому турі. У грудні Порошенко випередив Зеленського в рейтингах на другий тур виборів.

 

Що ж до інших кандидатів, то за Юлію Тимошенко проголосувало б 8,8% (11,8%), за Ігоря Смешка –7,1% (9,6%), за Юрія Бойка – 6,9% (9,3%).

 

Зі слів заступника директора КМІС Антона Грушецького, коливання рейтингів відбувається у межах статистичної похибки, «тобто формально змін не відбувається».

 

Водночас він додав, що на електоральне зростання Порошенка частково могло вплинути кримінальне переслідування.

 

«Потрібно враховувати період опитування – одразу після подій навколо повернення Петра Порошенка в Україні та його судового процесу. Утім, «після не означає внаслідок», тому виявлена динаміка показників, скоріше за все, насправді є наслідком комплексу факторів – як, власне, судовий процес над Петром Порошенком, так і економічні питання та питання, пов’язані з безпекою України через ескалацію з боку Росії», – прокоментував Грушецький.

 

 

У рейтингу політичних партій «Європейська солідарність» закріпилася на першому місці – за неї проголосувало б 18,9% респондентів серед тих, які визначилися з вибором. Партія «Батьківщина» наздогнала «Слугу народу» – по 13,7%. Виборчий бар’єр також подолали би «ОПЗЖ» (11,6%), «Розумна політика» (7,6%), «Сила і честь» (6,3% і 7,4%) та «Наші» (4,6% і 5,5%).

 

Інформація про дослідження. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування 20-21 січня 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% – для показників, близьких до 50%, 2,7%  –для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

 

24.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Ізотоп вуглецю може свідчити про життя на Марсі в минулому
Такою є одна з трьох гіпотез, що пояснюють дивні вуглецеві палеосигнатури, які виявив марсіанський ровер «Curiosity».
23.01.22 | | Наука
Від сексу до сенсу
 Ігор Котик
Ненав’язлива філософічність, органічно поєднана з елегантністю викладу на межі публіцистики і художнього слова, висвітлення теми з різних боків, зіставлення різних точок зору, розмежування спорідненого – ті риси письма, без яких Бондар не був би Бондарем.
22.01.22 | | Штука
Пам'яті Пітера Боґдановича
Юрій ШЕВЧУК
Помер Пітер Богданович, американський режисер, кіноісторик, актор, і просто дуже впливова, культова  постать в американській культурі. А моє інтерв’ю з ним робить його фактом і української культури
21.01.22 | | Штука
Зброя для України: Німеччина – не Англія
Максим МУЛЯР
Чому Німеччина вперто відмовляє Україні в питанні постачання зброї? Попри те, що більшість німців щиро співчуває українцям у контексті російської аґресії.
21.01.22 | | У світі
Обійми, якщо хочеш
Юлія Баір
Від початку пандемії безліч людей встигли пожити зі спрагою обіймів, тактильного причащання людським теплом. Нині Міжнародний день обіймів
21.01.22 | | Дискурси
Словами пройти по слідах
Роксолана Жаркова
Велика історія України – це сума дрібних фабул українських родин, де хтось – ледве вцілілий вернувся з революцій чи воєн, а хтось зник безвісти, а ще когось пересели-невідомо-куди, чи замордували в радянських катівнях. І ці історії потребують дескрипції.
20.01.22 | | Штука
Нім ся война переб'є
Тарас Прохасько
Невідомо, чия це лінія, чиє життя – може, так розгортаються пожежні рукави спадковості. Щось є гідрантом, щось брандспойтом, а щось очікуваною несподіваною пожежею
20.01.22 | | Дискурси
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.