Суд над Порошенком: прокуратура просить арешту або мільярд застави.

Сторона обвинувачення звернулася до Печерського районного суду Києва обрати п'ятому Президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави розміром у 1 млрд грн.

Про це повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... визначити заставу... 1 млрд грн", – сказав представник прокуратури у суді в понеділок.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Порошенка. На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.

Адвокат Ілля Новіков натомість звернув увагу на те, що клопотання було підписано 23 грудня 2021 року, а тоді мали на увазі його заочний розгляд за відсутності Порошенка в країні.

"Повернення Порошенка до України – це факт, який суд має враховувати ", – сказав він.

Новіков висловив подив визначеною сумою застави та логікою, за якою її обчислювали.

"Не знаю, чи є люди, які зрозуміли вашу позицію. Нормальна людина просто в'язне... Два томи – ви наводите документи, які не є доказами злочинної діяльності... Генпрокурор пішла в одноденну відпустку, коли було підписано підозру... Люди розуміють, що якщо генпрокурор відмовилася [підписати підозру], то там щось нечисте", – зазначив Новіков.

"Єдина мета – прив'язати прізвище Медведчука до прізвища Порошенка… на користь Офісу Президента… виключно політична ціль", – додав він.

Вранці 17 січня Петро Порошенко повернувся до України після трьох тижнів перебування за кордоном. Із аеропорту лідер "ЄС" вирушив одразу до суду.