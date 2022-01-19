Суд відмовив у арешті Порошенка і призначив йому найм'якший запобіжний захід.

Печерський суд міста Києва обрав п’ятому Президентові, лідерові “Європейської солідарності” Петрові Порошенку найм'якший запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Порошенко не матиме права покидати Україну, він має здати паспорти та з’являтися до суду, слідчих і прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура вимагала взяти Порошенка під варту з можливістю внести альтернативний запобіжний захід – заставу розміром у мільярд гривень.

Після оголошення судового рішення Порошенко виступив перед прихильниками. Він зізнався, що "нічого толком не чув", і єдине, що докотилося до нього в суді – це “особисті зобов’язання” і "відсутність будь-якого арешту”.

Прибічники п'ятого Президента зустріли таке рішення оваціями. Біля суду заспівали гімн.

Нагадаємо, Печерський суд почав розглядати запобіжний захід Порошенкові 17 січня; того дня лідер "ЄС" якраз повернувся із Польщі. Суддя вийшов у нарадчу кімнату, але не зміг ухвалити рішення – секретар суду повідомив, що децизію оголосять 19 січня.

У середу під судом відбулися сутички між правоохоронцями і прибічниками Порошенка.

Підтримати Петра Порошенка до суду прийшов колишній єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Європейського Союзу Штефан Фюле.