Суддя відклав ухвалення запобіжного заходу Порошенку на два дні.

Печерський суд Києва переніс засідання у справі п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. Його звинувачують у державній зраді під час закупівлі вугілля в ОРДЛО у 2014-2015 роках.

Про це повідомляє "Суспільне".

Пізно ввечері до зали суду зайшов секретар і повідомив, що наступне засідання відбудеться о 14:00 19 січня.

Суддя вийшов до нарадчої кімнати ще приблизно о 17:00, однак засідання перенесли без оголошення рішення. До цього розгляд тривав 10 годин.

Петро Порошенко назвав учинок судді ознакою своєї перемоги.

"17 січня для цього некомпетентного зеленого неподобства стане початком кінця їх безглуздої популістської епохи", – сказав лідер "ЄС" у виступі перед прибічниками.

Порошенко певен, що його направду хотіли заарештувати, "але щось у них пішло не так, щось ці механізми почали не діяти".

Вранці 17 січня Петро Порошенко повернувся до України після трьох тижнів перебування за кордоном. Із аеропорту лідер "ЄС" вирушив одразу до суду.

Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави розміром у 1 млрд грн.