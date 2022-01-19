Під судом, котрий розглядає арешт Порошенку, відбулися сутички.

 

Перед будівлею Печерського суду Києва, де слідчий суддя Олексій Соколов має оголосити рішення щодо обрання запобіжного заходу пʼятому Президентові України Петру Порошенку, сталася штовханина між поліцією й активістами.

 

 

Активісти намагалися встановити навпроти суду бочки, але правоохоронці відтіснили цих людей від будівлі, був застосований сльозогінний газ. Одна з бочок залишилася на контрольованій поліцією ділянці, повідомляє "Радіо Свобода".

 

За даними репортера, у сутичках постраждав щонайменше один поліцейський – він пошкодив ногу.

 

Також поліція на короткий час затримувала колишнього вʼязня Кремля кримчанина Володимира Балуха, але невдовзі він у супроводі депутата Верховної Ради Ахтема Чийгоза повернувся до лав активістів.

 

На площі перед судом встановлена сцена і великий екран, є автомобілі з гучномовцями.

 

Печерський районний суд Києва 19 січня має оголосити рішення щодо запобіжного заходу п’ятому Президенту, лідерові "Європейської солідарності" Петрові Порошенку у справі про державну зраду і фінансування тероризму.

 

17 січня суд не оголосив рішення щодо запобіжного заходу, суддя не вийшов із нарадчої кімнати.

 

19.01.2022

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