На Галичину припадає щотретій випадок ковіду минулої доби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6379 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім майже третина – 1936 захворювань – припадає на три галицькі області.

 

  

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській (914), Львівській (625), Харківській (612), Сумській (455) областях і в Києві (403). 

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1957 осіб.

 

За день зафіксували 88 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 754 458 осіб.

 

Померло 98 283 людини.

 

16.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Генетичне підґрунтя відбитка пальців
Науковці ідентифікували гени, від яких залежить візерунок на кінчиках наших пальців.
16.01.22 | | Наука
Промінь світла у смутні часи
Данило Саєнко
Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.
15.01.22 | | Штука
Мексиканська зима
Василь МАХНО
можна звичайно змінити лексику можна взимі прилетіти до Мексики в теплу країну зелених рослин
15.01.22 | | Дискурси
Росія з пістолетом біля скроні України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Завершився тижневий перемовний марафон Захід-Росія, присвячений, головним чином, ескалації на кордонах України. Розмови на різних майданчиках практично не дали жодних результатів. Утім і відсутність результату є теж певним результатом.
14.01.22 | | У світі
Античний комп'ютер відкриває свої секрети
Тоні Фріс
Учені майже розгадили таємниці пристрою, який дивує своєю складністю і не має аналогів у стародавньому світі.
14.01.22 | | Наука
Зеленський феномен Разумкова
Назарій Заноз
Немає нічого дивного, що віртуальний Разумков перемагає віртуального Зеленського у віртуальному другому турі. Це було б смішно, якби не було реальністю
13.01.22 | | Україна
Босоніж по розпеченому піску
Олена Лисенко
Страх, жах, відраза – невіддільні від цієї прози почуття. Читаєш з усвідомленням причетності до якоїсь великої таємниці, водночас маліючи перед безмежною силою Бога. Христя Венгринюк визначила шлях до Бога як найскладніший і найприємніший людський поступ.
13.01.22 | | Штука
Несподіванка фальсифікує спогади
Несподіванка перемикає центр пам'яті на режим “оновлення”.
13.01.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.