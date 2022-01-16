На Галичину припадає щотретій випадок ковіду минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6379 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім майже третина – 1936 захворювань – припадає на три галицькі області.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській (914), Львівській (625), Харківській (612), Сумській (455) областях і в Києві (403).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1957 осіб.

За день зафіксували 88 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 754 458 осіб.

Померло 98 283 людини.