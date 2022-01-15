Зеленський запропонував Байдену тристоронні переговори з Путіном.

Українська сторона виступила з ініціативою проведення зустрічі президентів України, США й Росії у форматі відеоконференції з питань урегулювання ситуації безпеки в регіоні.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-розмови, організованої "Атлантичною радою", передає "Укрінформ".

"Президент Зеленський запропонував президентові Байдену – і ми думаємо, що це може спрацювати, – організувати тристоронню зустріч, можливо у форматі відеоконференції, між президентами Байденом, Зеленським і Путіним", – розповів український чиновник.

Він повідомив, що в Києві очікують реакції на цю пропозицію з російського боку, а в Сполучених Штатах назвали цю пропозицію цікавою.

У цьому контексті Єрмак позитивно оцінив готовність США брати активну участь у зусиллях щодо врегулювання ситуації безпеки навколо України. Він назвав "дуже правильною" позицію Вашингтона, де заявили, що готові приєднатися до будь-якого існуючого переговорного формату щодо врегулювання в Україні, однак продовжуватимуть свої двосторонні контакти з росіянами.

13 січня пройшов третій раунд серії переговорів між Заходом і Росією, що тривали цього тижня. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 10 січня делегація США на чолі з заступницею держсекретаря Венді Шерман зустрілася з росіянами в Женеві. Мета США та їхніх союзників – підштовхнути Росію до вибору шляху "деескалації та дипломатії", а не загострення напруженості та воєнної агресії.