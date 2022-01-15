Зеленський запропонував Байдену тристоронні переговори з Путіном.

 

Українська сторона виступила з ініціативою проведення зустрічі президентів України, США й Росії у форматі відеоконференції з питань урегулювання ситуації безпеки в регіоні.

 

 

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час онлайн-розмови, організованої "Атлантичною радою", передає "Укрінформ".

 

"Президент Зеленський запропонував президентові Байдену – і ми думаємо, що це може спрацювати, – організувати тристоронню зустріч, можливо у форматі відеоконференції, між президентами Байденом, Зеленським і Путіним", – розповів український чиновник.

 

Він повідомив, що в Києві очікують реакції на цю пропозицію з російського боку, а в Сполучених Штатах назвали цю пропозицію цікавою.

 

У цьому контексті Єрмак позитивно оцінив готовність США брати активну участь у зусиллях щодо врегулювання ситуації безпеки навколо України. Він назвав "дуже правильною" позицію Вашингтона, де заявили, що готові приєднатися до будь-якого існуючого переговорного формату щодо врегулювання в Україні, однак продовжуватимуть свої двосторонні контакти з росіянами.

 

13 січня пройшов третій раунд серії переговорів між Заходом і Росією, що тривали цього тижня. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 10 січня делегація США на чолі з заступницею держсекретаря Венді Шерман зустрілася з росіянами в Женеві. Мета США та їхніх союзників – підштовхнути Росію до вибору шляху "деескалації та дипломатії", а не загострення напруженості та воєнної агресії.

 

14.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Росія з пістолетом біля скроні України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Завершився тижневий перемовний марафон Захід-Росія, присвячений, головним чином, ескалації на кордонах України. Розмови на різних майданчиках практично не дали жодних результатів. Утім і відсутність результату є теж певним результатом.
14.01.22 | | У світі
Античний комп'ютер відкриває свої секрети
Тоні Фріс
Учені майже розгадили таємниці пристрою, який дивує своєю складністю і не має аналогів у стародавньому світі.
14.01.22 | | Наука
Несподіванка фальсифікує спогади
Несподіванка перемикає центр пам'яті на режим “оновлення”.
13.01.22 | | Наука
Генеральний погром
50 років тому, 12 січня 1972 року, гебісти УРСР масовими обшуками і арештами у Львові та Києві розпочали операцію «Блок». В Україні почався генеральний погром
12.01.22 | | Минуле
Королівство пампухів
Юрій Винничук
Двічі на рік – на зимові і великодні свята – печуть в Галичині пампухи, і мрія кожної дитини була – дочекатися нарешті тих пампухів і хрустів.
12.01.22 | | Дискурси
Крила для творчого лету
©Аделіна Єфіменко
Поетична метафора єднання зі Соколом окрилює. Це означає проблиск надії для персонажів, що були психічно понівеченими, та тепер можуть вирватися зі стану внутрішньої ізоляції і вперше відчути свободу, нехай лише на мить, але цією миттю вони насолоджуються.
11.01.22 | | Штука
Історія Європи (XIV)
Артуро Перес-Реверте
Александр Македонський був офігенний: якщо розглянути, що за такий короткий проміжок часу зробив той дітвак, щелепа відвисає.
11.01.22 | | Дискурси
Їм усміхнулися духи землі...
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Новоолександрівський кромлех, свинцеві цидулки з Полонного та відкриття у Софійському соборі – археологи оприлюднюють сенсаційні підсумки минулорічного сезону. 
11.01.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.