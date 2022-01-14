Лавров допускає зіткнення "русскіх граждан" із військами НАТО на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергія Лавров заявив про те, що Москва не просто вимагає гарантій невступу України до НАТО, а й протестує проти будь-якої військової присутності країн-членів Альянсу в Україні.

Про це Лавров сказав під час пресової конференції у п’ятницю, повідомляє МЗС РФ.

«Навіть якщо Україна залишається поза НАТО, там можливі двосторонні домовленості з американцями, з англійцями, іншими західними країнами, котрі там створюють військові об’єкти, бази на Азовському морі – це для нас теж неприйнятно. Розташування на території наших сусідів, у цьому випадку – України, ударних озброєнь котрі становитимуть загрозу для РФ – це ще одна червона лінія», – обурився Лавров.

Міністр закордонних справ Росії вважає, що Захід під’юджує Україну напасти на Донбас.

«Все, що робить Захід у плані накачування цієї влади зброєю, створює в неї додаткові спокуси прийти до силових методів вирішення питань на сході», – каже Лавров.

Голову МЗС Росїі, зокрема, обурює присутність іноземних інструкторів в Україні.

«Це буде дійсно вже переходом усіх можливих «червоних ліній». Буде пряме зіткнення «русскіх граждан» України і натівських військовиків», – згущує Лавров.

Згідно з даними МЗС Росії, на Донбасі концентруються «найбільш боєздатні частини – це так звані добровольчі батальйони». Сергію Лаврову запам’яталося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провадив переговори із колегою з Хорватії і консультувався з приводу досвіду деокупації територій. А Президент України Володимир Зеленський радив громадянам, котрі не бачать свого майбутнього в Україні, перебратися до Росії.

«Це пряма загроза. А що, коли він всерйоз вирішить скупчені там підрозділи використати, щоб росіян звідти вигнати?» – гадає Лавров.

Російський міністр обурений тим, що захід далі підтримує Україну: «Нічого не змінюється. Порошенко, Зеленський, всі ці «праві сектори», всі ці «азови», котрі ще донедавна в Америці вважалися екстремістськими…» резюме Лаврова: Захід «зарвався» і «пішов на загострення».

«Нашому терпцю прийшов кінець. Ми дуже терплячі. Ви знаєте, що ми довго запрягаємо. Запрягали ми довго. Тепер нам уже пора їхати. Ото чекаємо, коли фірман на тому возі нам конкретно відповість на наші пропозиції», – сказав Лавров, маючи на увазі так звані «безпекові гарантії», ультимативно запропоновані США та НАТО наприкінці минулого року.