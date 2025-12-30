Кремль звинуватив Україну в атаці резиденцію Путіна».

Володимир Зеленський назвав це брехнею.

 

 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Україна атакувала безпілотниками резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

«В ніч з 28 на 29 грудня 2025 року київський режим здійснив терористичну атаку з використанням 91 БПЛА дальньої дії на державну резиденцію президента РФ в Новгородській області», – сказав Лавров журналістам у Москві. Він не навів жодних доказів. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

 

Лавров заявив, що Росія відповість на те, що сталося. «Подібні безрозсудні дії не залишаться без відповіді. Об'єкти відповідних ударів і час їх нанесення ЗС РФ визначені», – сказав глава російського дипломатичного відомства.

 

Лавров також пообіцяв, що Росія змінить свою позицію на перемовинах. «Ми не маємо наміру виходити з переговорного процесу з США. Разом з тим, з огляду на остаточне переродження злочинного київського режиму, який перейшов до політики державного тероризму, переговорні позиції Росії будуть переглянуті», – заявив він.

 

Президент України Володимир Зеленський назвав заяву Лаврова «черговою брехнею» Кремля. За його словами, Росія збирається використовувати це як привід для удару по Києву.

 

«Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом і зрозуміло, що для рускіх, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, то для них – це провал. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну і (вони – ред.) шукали, я впевнений в цьому, причини… вони йдуть далі. Зараз вони цією заявою, що атакована якась резиденція, просто готують, я впевнений, ґрунт для того щоб завдати ударів по столиці, і напевне по державним будівлям», — сказав Зеленський журналістам.

30.12.2025

