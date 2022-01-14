Салліван: Росія може диверсіями сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну.

 

 

Про це Салліван заявив на брифінгу в Білому домі 13 січня, повідомляє "Радіо Свобода".

 

"Наші розвідувальні інституції зібрали інформацію… про те, що Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення, в тому числі шляхом диверсій та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські війська у Східній Україні", – сказав Салліван.

 

"Ми бачили це у 2014 році. Вони знову готують такий сценарій. І ми матимемо – адміністрація матиме додаткову інформацію про те, що ми бачимо це як потенційний привід, і поділимося з пресою протягом наступних 24 годин", – додав він.

 

Радник президента наголосив, що США виступають за дипломатичне вирішення кризи. Втім у випадку продовження агресії Росії Штати готові відповісти.

 

"Наша позиція досить пряма. Якщо російські військові перейдуть через український кордон, щоб захопити територію, ми вважаємо, що це буде подальше вторгнення в Україну, і це викличе реакцію Сполучених Штатів і міжнародної спільноти", – сказав Салліван.

 

Він повідомив, що нової дати переговорів із Росією наразі немає.

 

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Москва і Вашінґтон підкреслили "фундаментальні" розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

 

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