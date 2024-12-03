Байден планує до своєї демісії нарощувати допомогу Україні.

Також чинний президент США має намір запровадити нові санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір використати час, що залишився до завершення каденції, щоб наростити постачання озброєнь Україні і запровадити нові санкції проти Росії. Про це йдеться в заяві радник Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, опублікованій на офіційному сайті Білого дому.

«У рамках цих зусиль він (Байден – ред.) доручив своїй команді повною мірою використати всі наявні кошти для забезпечення оборони України (...). Президент дав вказівку Пентаґону швидко доставити техніку в Україну», – йдеться у заяві.

Саллівана також зазначив, що до середини січня США поставлять Києву додатково «сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет та інші критично важливі засоби». Він нагадав, що раніше цього року Україна отримала «сотні ракет» ППО, а також, що Байден санкціонував постачання Києву протипіхотних мін і «скоригував дозвіл використовувати американські ракети для ударів углиб Росії».

Радник президента США з нацбезпеки додав, що Вашингтон уже запровадив «поважні санкції проти фінансового сектора Росії, за якими будуть нові санкції».

«Президент прагне поставити Україну в максимально вигідне становище, і ми продовжимо реалізацію цієї стратегії», – наголосив Салліван.

У вівторок, третього грудня, Пентаґон повідомив, що США нададуть Києву черговий пакет військової допомоги, вартість якого оцінюється у $725 млн. Зокрема, йдеться про ракети для ЗРК NASAMS і ПЗРК Stinger, дрони, боєприпаси проти БПЛА, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, ракети для РСЗВ HIMARS, ПТРК Javelin, гранатомети AT-4, ракети для ПТРК .