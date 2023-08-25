Активи Росії на Заході залишатимуться замороженими до відшкодування збитків Україні.

Про це заявили представники п’яти провідних західних держав, у юрисдикції яких перебуває більшість російських активів.

Російські активи в Сполучених Штатах, Великій Британії, Німеччині, Італії та Франції залишатимуться замороженими до відшкодування Москвою збитків, завданих Україні її неспровокованим вторгненням. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван після перемовин зі своїми європейськими колегами.

«Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван зібрав у четвер у Білому домі колег з Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. Відзначаючи, що це також День Незалежності України, учасники підтвердили свою незмінну відданість підтримувати Україну в її захисті від російської аґресії стільки, скільки це буде потрібно, а також допомагати їй у її відбудові. Учасники зустрічі зазначили, що російські суверенні активи, які перебувають у юрисдикціях їхніх країн, залишаться замороженими доти, доки Росія не заплатить Україні за завдані збитки», – йдеться у комюніке, опублікованому пресслужбою Білого дому за підсумками зустрічі.

У повідомленні на сайті Білого дому йдеться про те, що учасники перемовин також обговорили способи притягнення Росії до відповідальності «за руйнування, яких вона завдала у своїй незаконній війні».

Відомо, що Франція заблокувала кошти російського Центробанку на суму 22 мільярдів євро, а також близько 150 мільйонів євро на рахунках приватних осіб. В Італії заблокованим залишаються два з половиною мільярди євро, у Великій Британії – майже 21 мільярд євро. Вашингтон заморозив 330 мільярдів доларів, що належать Росії, Німеччина – понад п'ять мільярдів євро Центробанку та деяких росіян.

Країни Заходу наразі вивчають можливість передачі Києву заморожених російських активів на повоєнну відбудову України. Разом з тим, за даними Bloomberg, керівництво Євроунії ще не знайшло законного механізму конфіскації коштів у Росії.

Кремль, своєю чергою, погрожує, що якщо Захід вирішить передати заморожені російські активи для підтримки України, то такий крок Москва розцінюватиме як «пряму крадіжку».