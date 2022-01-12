США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $200 млн.

Відомо, що на цю суму українська армія отримає, зокрема, радіолокаційні системи та обладнання для ВМС.

Сполучені Штати передадуть Україні додаткову військову допомогу, яка передбачає зброю та військове обладнання, на тлі напруженого протистояння з Росією. Про це повідомило американське видання Politico. Поки що невідомо, коли буде здійснено перші поставки.

«Наприкінці грудня адміністрація Байдена без розголосу санкціонувала додаткові 200 мільйонів доларів на допомогу Україні для зміцнення її безпеки. Пакет допомоги передбачає поставку головним чином тієї самої зброї та військового оборонного обладнання, яке надавали США в минулому, включно зі стрілецькою зброєю, боєприпасами, радіоприймачами, медичним обладнанням, запасними частинами тощо».

Видання наголосило, що радник Президента України Володимира Зеленського повідомив, що українська сторона була поінформована про майбутню допомогу у грудні «на високому рівні».

«З огляду на те, що американська розвідка постійно припускає, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення з використанням усієї своєї військової могутності, ця допомога дозволить Україні завдати додаткових втрат Росії, але не змінить результату суттєвим чином», – сказав радник Зеленського.

Зі своїх джерел у Державному департаменті США Politico з’ясувало, що Сполучені Штати надішлють до України «радіолокаційні системи та деяке морське обладнання».

«Ми надаємо оборонну допомогу Україні, у тому числі через постачання, які було здійснено буквально останні кілька тижнів. Ми робитимемо це й надалі найближчими тижнями та місяцями, використовуючи низку механізмів, у тому числі Ініціативу з надання допомоги Україні в галузі безпеки», – повідомив Politico представник Держдепартаменту.