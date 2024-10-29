У Львові презентують оцифровану збірку прижиттєвих видань Івана Франка.

У Львові оцифрували 300 прижиттєвих видань Івана Франка і вперше представили їх для широкої аудиторії на офіційному сайті Дому Франка.

 

 

30 жовтня у Львівському національному університеті імені Івана Франка представлять колекцію оцифрованих прижиттєвих видань Івана Франка з фондів Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, Інституту франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка, Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка та Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника.

 

 

Мова про підсумки проєкту "Весь Франко: читай, слухай, дивись", у межах якого відреставрували 30 і оцифрували 300 прижиттєвих Франкових видань. Уперше всі найцінніші книжки Івана Франка представлять на офіційному сайті Дому Франка для широкої аудиторії.

 

Нагадаємо, що на zbruči від 2014 року є "Корпус прозових художніх творів Івана Франка", де зібрані оригінали тексти всіх прозових творів Франка, а також їхні редаговані варіанти у 50-томнику – разом 480 видань 211 творів українською, польською, німецькою та російською мовами.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

"Весь Франко: читай, слухай, дивись" – проєкт Дому Франка, який він розпочав у липні цього року спільно з Інститутом франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка та Львівською національною науковою бібліотекою України ім. Василя Стефаника за підтримки Українського культурного фонду.

В межах проєкту планувалося створити, удоступнити онлайн та інтегрувати в музейну експозицію комплексний цифровий культурно-освітній продукт, який представляє оцифровану книжкову спадщину Івана Франка в текстовому, аудіяльному та відеоформаті задля її збереження, популяризації та розширення цільової аудиторії завдяки впровадженню сучасних digital- і multimedia-технологій у музейні та науково-освітні практики.

Мова йшла про повне цифрове зібрання всіх окремих прижиттєвих видань творів Івана Франка, цифрову аудіоантологію "Весь Франко за 60 хвилин", цифровий медіаконтент "Весь Франко від А до Я" для інтерактивної експозиції "Світи малого Мирона", мобільну інтерактивну експозицію "Весь Франко. Кінотека" та 5 тематичних відеороликів із конкретними порадами від експертів для широкої аудиторії.

"Музей майбутнього має бути цифровим, а майбутнє культури загалом неможливе без цифрової культури, – кажуть у Домі Франка. – Сьогодні ці тези перестали бути для українських музейників абстрактними категоріями, а внаслідок російського військового вторгнення і варварського знищення безпрецедентної кількості об’єктів і цінностей національної культурної спадщини для фахової спільноти стало абсолютно очевидним: діджиталізація — не лише запорука збереження музейних колекцій, а й необхідна умова національної безпеки загалом".

29.10.2024

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