У Львові презентують оцифровану збірку прижиттєвих видань Івана Франка.

У Львові оцифрували 300 прижиттєвих видань Івана Франка і вперше представили їх для широкої аудиторії на офіційному сайті Дому Франка.

30 жовтня у Львівському національному університеті імені Івана Франка представлять колекцію оцифрованих прижиттєвих видань Івана Франка з фондів Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, Інституту франкознавства ЛНУ ім. Івана Франка, Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка та Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника.

Мова про підсумки проєкту "Весь Франко: читай, слухай, дивись", у межах якого відреставрували 30 і оцифрували 300 прижиттєвих Франкових видань. Уперше всі найцінніші книжки Івана Франка представлять на офіційному сайті Дому Франка для широкої аудиторії.

Нагадаємо, що на zbruči від 2014 року є "Корпус прозових художніх творів Івана Франка", де зібрані оригінали тексти всіх прозових творів Франка, а також їхні редаговані варіанти у 50-томнику – разом 480 видань 211 творів українською, польською, німецькою та російською мовами.