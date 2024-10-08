Дім Франка та Львівська філармонія підписали меморандум про співпрацю.

Львівський національний літературно-меморіальний музей імені Івана Франка та Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика об’єднались для нових мистецьких подій. Як зазначив директор Дому Франка Богдан Тихолоз, “підписання меморандуму — акт символічний, опертий на глибоку історичну традицію нашої багаторічної взаємодії”.

Володимир Сивохіп, генеральний директор філармонії «У цей час воєнного лихоліття українці як ніколи зосереджені на дослідженні національних надбань. У музиці на поезію Івана Франка, цитуючи самого автора, можна, пірнувши до дна, можна досягти великих глибин. Шукатимемо перлини на перетині творчості українських композиторів і творчості Франка, який також, зрештою, багато писав про класичну музику, не тільки про фольклор, мав гарний музичний слух, співав. Його творчість стала невичерпним джерелом натхнення для українських композиторів і виконавців впродовж фактично всіх десятиліть, що минули від часу написання ним своїх творів. Відштовхуючись від імен двох патронів філармонії — Людкевича та Скорика, ми спробуємо якомога ефективніше дослідити та врешті презентувати на концертній естраді творчість Франка у їхньому контексті. Для цього вивчатимемо власні архіви в обох інституціях. І ще у цьому концертному сезоні 2024/2025 сподіваємось реалізувати як видання, так і музичні записи, і, звісно ж, концертні виступи в стінах філармонії та дому Франка».

У різних артпроєктах, що активізувались під час пандемії та повномасштабного російського вторгнення, інституції неодноразово брали участь пліч-о-пліч. Тепер час офіційно декларувати глобальні візії та перспективи співпраці.

Інституції підписали угоду незадовго до великих річниць. 2025 року виповнюється століття від часу самої ідеї Дому Франка, сформульованої академіком Возняком. 2025 року — також святкуватимуть століття від часу утворення першої кімнати музею Івана Франка в Науковому товаристві імені Шевченка. А 2026 року Україна буде відзначати 170-ліття від дня народження Івана Франка.