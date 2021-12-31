Карпати накрила хуртовина.

 

Сьогодні, 31 грудня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський – хуртовина. Рятувальники просять утриматись від походів у гори.

 

 

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, 31 грудня станом на 9:00 у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський – хуртовина, падає сніг, температура повітря – -7°C.

 

«На горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, видимість обмежена. Вітер південно-західній 6-7 м/с», – йдеться у повідомленні.

 

Зазначимо, що 31 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області очікують помірну сніголавинну небезпеку: можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

 

 

Тим часом у горах Львівської та Закарпатської областей 31 грудня очікується значна сніголавинна небезпека.

«За даними Укргідрометцентру, 31 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - ідеться у повідомленні ДСНС України.

 

У п'ятницю, 31 грудня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду. Часом дощ, в горах з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, , а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1 – 6° тепла.

 

У Львові протягом усього дня йтиме дрібний дощ, удень він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря протягом дня 3 – 5° тепла.

 

Фото facebook.com/chornogora.rescue112, facebook.com/vasyl.fitsak

31.12.2021

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