«Коктейль Молотова» в генконсульство РФ у Львові кинув провокатор з окупованої Горлівки.

Затриманий позавчора провокатор, що у ніч на 24 грудня кинув «коктейль Молотова» у паркан генконсульства Росії у Львові, виявився вихідцем з окупованих Росією територій, з міста Горлівки біля Донецька.

Про це повідомив нині секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, додавши, що ця людина не має стосунку до будь-яких громадських рухів. Це, вказав він, одна зі спроб провокацій та дестабілізації в Україні:

«Такі речі періодично трапляються. Але наші служби ㅡ Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки та контррозвідники ㅡ всі ці питання відпрацьовують. Зараз таких питань немає».

Позавчора міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він кинув пляшку з запальною сумішшю у російське консульство у Львові, і з ним, а також з особами, які могли бути замовниками ведуться слідчі дії.

Нагадаємо, вночі на 24 грудня, близько 3-ї години ночі, хтось кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано не було.

МЗС Росії негайно відреагувало на інцидент, генеральне консульство Росії направило ноту до регіонального Представництва МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних: «Даний небезпечний інцидент з боку української влади є прямим порушенням Віденської конвенції про консульські зносини. Очевидно, що така кричуща та неприпустима акція стала наслідком нагнітання в Україні русофобської істерії, розпалювання ненависті та ворожнечі до Російської Федерації». Аналогічну ноту посольства Росії у Києві направило до МЗС України.

Нагадаємо, що місяць перед цим інцидентом, 25 листопада двоє невідомих вандалів залишили написи на кам’яній стіні польських військових поховань ("Цментажу Орльонт") на Личакові. Пізніше виявилося, що вандалів було троє і що це були провокатори з Донеччини.