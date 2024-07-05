Суд у Москві заочно засудив батька ексдепутата Парасюка.

Його визнали винним у нападі на консульство Росії у Львові

Московський міський суд заочно засудив до восьми років колонії львів’янина Зіновія Парасюка – батька ексдепутата Верховної Ради України Володимира Парасюка. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ» з покликом на заяву Генпрокуратури РФ. Його визнали винним у нападі на будівлю консульства Росії у Львові у 2016 році.

Зіновія Парасюка визнали винним за частиною 2 статті 360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом). За словами судді, вирок набуде чинності після затримання засудженого чи екстрадиції до Росії. Генпрокуратура уточнила, що обставини «є винятковим випадком, який дозволяє проведення судового розгляду за відсутності обвинуваченого».

Сторона звинувачення просила для Зіновія Парасюка десять років колонії. Російське інформаційне агентство ТАСС стверджує, що сторона захисту Зіновія Парасюка має намір подати апеляцію на вирок.

За версією слідства, у березні 2016 року Зіновій Парасюк разом з сином Володимиром брав участь у мітингу на підтримку пілотеси Надії Савченко, яка на той час перебувала в російській колонії. У обвинувальному висновку йшлося, що «з метою ускладнення міжнародних відносин між Україною та Росією Парасюк та його син закидали генконсульство РФ у Львові піротехнічними виробами».

Володимир Парасюк, як стверджується, незаконно проникнув на територію консульства. На нього також порушували кримінальну справу. МВС Росії оголосило Зіновія Парасюка та його сина у розшук.