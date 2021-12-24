У генконсульство Росії у Львові кинули «коктейль Молотова».

Сьогодні, 24 грудня, уночі в огорожу генерального консульство Російської Федерації у Львові кинули пляшку запальну суміш. Ніхто з людей не постраждав. Поліція розпочала розслідування.

«Близько 3-ї години ночі невстановлена особа кинула пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу Генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву не завдано», – повідомили у Нацполіції Львівщини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Проводиться розслідування.

Додамо, що біля генконсульства Росії у Львові неодноразово проводили різні суспільно-політичні акції, зокрема, з вимогою звільнити Олега Сенцова та до роковин Голодомору.

У грудні 2018 року депутати Львівської облради у грудні 2018 року вимагали від президента і МЗС закрити його. Нещодавно активісти, ветерани АТО та депутати знову вимагали виселити Генконсульство РФ у Львові з будинку на вул. К. Левицького, 95.

Фото 24tv.ua, lb.ua