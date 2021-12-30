Затримали чоловіка, який кинув «коктейль Молотова» у генконсульство РФ у Львові.

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що він кинув пляшку з запальною сумішшю у російське консульство у Львові. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«З останніх провокацій, що ми відзначали, це була пляшка із запалювальною сумішшю, яку кинули в російське консульство у Львові. Нещодавно була затримана особа, яка вчинила цей злочин», – заявив Монастирський.

За його словами, зараз ведуть слідчі дії з цією особою, а також з особами, які могли бути замовниками.

У зв’язку з цим інцидентом посилено охорону всіх подібних об’єктів, а також національних пам’ятників. Голова МВС заявив, що це зроблено для того, аби у період різдвяно-новорічних свят можна було максимально уникнути провокацій.

Нагадаємо, вночі 24 грудня невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові. Внаслідок події ніхто не постраждав, збитків диппредставництву також не завдано. Правоохоронці відкрили кримінал за хуліганство.

Фото zbruc.eu, 24tv.ua