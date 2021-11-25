Донецькі вандали намагалися на Личакові погіршити україно-польську дружбу.

Нині двоє невідомих вандалів залишили написи на кам’яній стіні польських військових поховань ("Цментажу Орльонт") на Личакові, повідомив нині, 25 листопада, директор Музею «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай. Пізніше виявилося, що вандалів було троє і що вандали були провокаторами з Донеччини.

На жовтуватій стіні можна розгледіти напис жовтою барвою «Ляхи» та чорною – «За Степана Бендер» (sic!). Крім написів на стіні фарбою нанесено дві крески: червоно-чорна та жовто-синя (sic!), що мало би символізувати барви прапорів.

Вандали залишалися невідомими недовго, ввечері, близько 17-ї години, двох з них затримали у Львові. Патрульна поліція Львівської області, повідомила, що "патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища. Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту. Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області."

Наразі відомо, що вони приїхали вчора до Львова з Донеччини і нині мали вертати домів – але не склалося. Припускають – як можна було сподіватися,– що вандали діяли за інструкціями російських спецслужб з метою спровокувати погіршення українсько-польських стосунків. Zaxid.net повідомляє, що затримані уже дали попередні свідчення: за провокацію їм пообіцяли заплатити, але про деталі ніби знає тільки відсутній третій.

Характерно, що схожі помилки були і при виконанні подібної провокації з тотожною метою, коли 6 листопада у Кракові спаплюжили пам’ятник Юзефу Пілсудському, розмалювавши його жовтою та синьою фарбою. Так само провокатори переплутали порядок барв національного прапора та зробили помилки в залишеному написі, який мав би свідчити, що вандали є з України. Через дев'ять днів польська поліція дійсно повідомила про затриманого громадянина України, який "отримав завдання спаплюжити пам’ятник Юзефу Пілсудському до Дня незалежності 11 листопада". Зле володіння українською письмовою мовою та незнання національної символіки дає підстави думати, що тодішній виконавець був недалеким земляком теперішнього, а також, що вандал діяв за інструкціями російських спецслужб з метою спровокувати погіршення українсько-польських стосунків.

знимка злочину з city-adm.lviv.ua та fb Патрульної служби Львівської області