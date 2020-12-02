Провокація в Береговому: ніби "правосек" записав відео з погрозами угорській меншині.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через поширення в медіа-просторі провокаційного відеоролика, спрямованого на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У цьому ролику чоловік, вбраний у камуфляжний одяг, на тлі прапора "Правого сектора", висловлюває погрози родичам угорців.

"Відео провокативного виступу невстановлених осіб у масках поширили кілька закарпатських інтернет-ресурсів. Дії невідомих кваліфіковані як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", – заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної ворожнечі та ненависті).

"Ми уважно переглянули ролик, де невідомі у масках погрожують українцям угорського походження, і проводимо заходи для встановлення та затримання провокаторів", – заявив Клименко.

На самому відео невідомий чоловік у камуфляжній формі з нарочито закарпатською говіркою погрожує: "Ви на на українській землі. Ми знаємо кождного, хто з вас отримав паспорт. І тримує гранти від мадяр. Ви пам'ятайте, ми прийдемо до вас. Ми повсюду, ми скрзіь. Ми знайдемо. Ми знаємо, де ви працюєте, де живете, де ваші діти. Уважно слідкуйте за вашими словами і за вашими діями про автономію. Інакше ми прийдемо за вами і за вашими дітьми", – каже герой провокаційного ролика. Вкінці, якщо до того моменту на когось ще не подіяв правор "Правого сектора", він здійняв руку в нацистському вітанні Hitlergruß.

"Правий сектор" відмежувався від провокації і заявив, що російські сили намагаються очорнити націоналістичний рух в Україні.

"Наше ім'я свідомо використовують для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тезу про «правосєков-фашистов» із радістю підхопили медіа ресурси з пулу Медведчука", – обурилися в "Правому секторі".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: українські правоохоронці покарають винуватців провокацїі. Але про всяк випадок застеріг, що поліція не дозволить і кривдити угорців.

"Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати. Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни", – заявив Аваков.