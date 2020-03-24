Напад на угорське товариство в Ужгороді: Польський суд зачитав вирок нападникам.

 

Суд у Каркові зачитав вирок трьом полякам за спробу підпалу фасаду будинку Товариства угорської культури в Ужгороді у лютому 2018 року. Найсуворіший вирок отримав організатор – три роки позбавлення волі. 

 

 

Про це повідомляє "Польське радіо"

 

Перед судомп постали Адріан Марґлєвський, Томаш Шимковяк і Міхал Прокопович. Їх обвинуватили у скоєнні злочину терористичного характеру, пов’язаному із нанесенням нацистських символів та підпалом будинку; Прокоповича також – у фінансуванні нападу та підбурюванні.

 

Згідно з висновком польської прокуратури, нападники мали на меті "публічно розпалити ненависть на національному ґрунті між українцями та угорцями", а також спричинити "підрив політичної системи України та поглибити національні поділи між українцями та угорцями".

 

Найсуворіше покарання отримав організатор акції – Міхал Прокопович. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі і штрафу у розмірі 15 тис. злотих. Томаша Шимковяка засуджено до року позбавлення волі і штрафу 4 тис. злотих. Натомість Адріанові Марґлєвському, застосовуючи пом’якшувальні обставини, суд призначив два роки обмеження волі у вигляді виконання громадських робіт. Виконавці муситимуть сплатити громадській організації "Товариство угорської культури Закарпаття" понад 2 тис. злотих відшкодування.

 

Під час процесу Марґлєвський зізнався, що метою акції було "знищення майна та погіршення взаємин між угорською меншиною та Україною", а не підпал будинку угорського центру. ВИконавці ствердили, що перед нападом упевнилися, що в будинку нікого не було.

 

Шиковяк сказав, що акція не пов’язана з діяльністю радикальної ультраправої організації Falanga. Він додав, що був колись членом "Фаланґи", але перегооррнув сторінку. 

 

Натомість Міхал Прокопович повідомив, що замовником атаки був Мануель Оксенрайтер, який працює в офісі німецького депутата націоналістичної, ультраправої і прокремлівської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Маркуса Фронмаєра і є редактором праворадикального часопису Zuerst! Натомість Оксенрайтер назвав ці заяви наклепом.

 

Польський прокурор Маріуш Садло заявив, що напад був частиною зусиль Росії, спрямованих проти України. Метою було внутрішнє послаблення України і дестабілізація ситуації. "Намагаючись здійснити підпал, обвинувачені хотіли поглибити конфлікт між українцями та угорською меншиною. Потрібно було представити українців тими, хто переслідує угорську меншину, а Україну державою, що не здатна гарантувати їм захист", – прокоментував він.

 

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