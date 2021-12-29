На свята між Львовом та Брюховичами курсуватиме ретропоїзд.

У перший день нового 2022 року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропоїзд. Про це повідомила пресслужба «Львівської залізниці».

«Чудовий новорічно-різдвяний подарунок приготувала для львів’ян та гостей міста регіональна філія «Львівська залізниця». У перший день нового 2022-го року, а також 2, 3, 8 та 9 січня за маршрутом Львів – Брюховичі – Львів курсуватиме ретропотяг у складі паровоза серії Ер № 797-86 та двох пасажирських вагонів», – йдеться у повідомлені.

У ці дні святковий поїзд вирушатиме о 12:35 та 15:00 зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу, і прибуватиме в Брюховичі о 13:00 та 15:25 відповідно. Зворотно паротяг відправлятиметься о 14:00 та 16:25, прибуватиме до Львова о 14:25 та 16:50 відповідно.

Вартість квитка для дорослих становить 54 гривні, для дітей – 40 гривень 49 копійок. Проїзні документи на подорож святковим ретропоїздом можна придбати в окремій касі приміського касового залу Львівського головного вокзалу.

Фото facebook.com/LvivRailway