"Львівська залізниця" скасувала цілу низку приміських потягів.

«Львівська залізниця» застосувала зміни в розкладі руху окремих приміських потягів у зв’язку з ремонтом інфраструктури та рухомого складу.
Упродовж 14-17 грудня поїзд №6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Рахів та зворотно, зі ст. Рахів – за розкладом поїзда № 6442;
15 грудня не курсуватиме регіональний поїзд № 807/808 сполученням Коломия – Львів – Коломия;
16 та 26 грудня не курсуватимуть поїзди № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ.
Також на Львівщині тимчасово скасували деякі приміські потяги. Зокрема ті, які курсують на електрифікованих дільницях. Їх відновлять після стабілізації ситуації в енергосистемі України.
З 13 грудня не курсують такі поїзди:
№ 6009 Львів – Трускавець;
№ 6010 Трускавець – Львів;
№ 6025 Львів – Сянки;
№ 6084 Стрий – Ходорів;
№ 6085 Ходорів – Стрий;
№ 6119 Львів – Мостиська-ІІ;
№ 6133 Стрий – Самбір;
№ 6134 Самбір – Стрий;
№ 6205 Підволочиськ – Тернопіль;
№ 6206 Тернопіль – Підволочиськ.
Починаючи з 14 грудня, тимчасово скасували два поїзди:
№ 6018 Сянки – Львів;
№ 6106 Мостиська-ІІ – Львів.14.12.2022