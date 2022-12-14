"Львівська залізниця" скасувала цілу низку приміських потягів.

 

«Львівська залізниця» застосувала зміни в розкладі руху окремих приміських потягів у зв’язку з ремонтом інфраструктури та рухомого складу.

 

Упродовж 14-17 грудня поїзд №6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Рахів та зворотно, зі ст. Рахів – за розкладом поїзда № 6442;

 

15 грудня не курсуватиме регіональний поїзд № 807/808 сполученням Коломия – Львів – Коломия;

 

16 та 26 грудня не курсуватимуть поїзди № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ.

 

 

Також на Львівщині тимчасово скасували деякі приміські потяги. Зокрема ті, які курсують на електрифікованих дільницях. Їх відновлять після стабілізації ситуації в енергосистемі України. 

 

З 13 грудня не курсують такі поїзди:

 

№ 6009 Львів – Трускавець;

№ 6010 Трускавець – Львів;

№ 6025 Львів – Сянки;

№ 6084 Стрий – Ходорів;

№ 6085 Ходорів – Стрий;

№ 6119 Львів – Мостиська-ІІ;

№ 6133 Стрий – Самбір;

№ 6134 Самбір – Стрий;

№ 6205 Підволочиськ – Тернопіль;

№ 6206 Тернопіль – Підволочиськ.

 

Починаючи з 14 грудня, тимчасово скасували два поїзди:

 

№ 6018 Сянки – Львів;

№ 6106 Мостиська-ІІ – Львів.

14.12.2022

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