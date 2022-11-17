Залізничне сполучення Коломия – Вадул-Сірет розбили на два окремі маршрути: до і з Чернівців.

Львівська залізниця повідомила про зміни у розкладі та маршрутах руху приміських поїздів з 16 листопада між Коломия а Вадул-Сірет через Чернівці:

поїзд № 6472/6471 сполученням Коломия – Вадул-Сірет – Коломия курсуватиме за маршрутом Коломия – Чернівці – Коломия.

З Коломиї поїзд вирушатиме о 05:03 та прибуватиме в Чернівці о 07:14.

З Чернівців поїзд вирушатиме о 17:48 та прибуватиме в Коломию о 19:48.

Натомість призначено курсування поїзда № 6473/6474 сполученням Чернівці – Вадул-Сірет – Чернівці.

З Чернівців поїзд вирушатиме о 08:25 та прибуватиме на ст. Вадул-Сірет о 10:08.

Зі ст. Вадул-Сірет поїзд вирушатиме о 10:23 та прибуватиме в Чернівці об 11:48.