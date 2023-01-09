"Львівська залізниця" відновлює рух 10 приміських поїздів.

З понеділка, 9 січня, Львівська залізниця відновлює курсування семи приміських поїздів. Ще три приміські поїзди почнуть курсувати з 10 січня.
Як повідомили у "Львівській залізниці", із 9 січня цього року за маршрутом та розкладом щоденно, крім суботи, курсуватиме поїзд №6025 сполученням Львів – Сянки.
Також відновлюють курсування приміські поїзди:
№ 6119 сполученням Львів – Мостиська-ІІ;
№ 6084 сполученням Стрий – Ходорів (щоденно, крім суботи);
№ 6133 сполученням Стрий – Самбір (щоденно, крім суботи та неділі);
№ 6134 сполученням Самбір – Стрий (щоденно, крім суботи та неділі);
№ 6205 сполученням Підволочиськ – Тернопіль (щоденно, крім суботи та неділі);
№ 6206 сполученням Тернопіль – Підволочиськ (щоденно, крім суботи та неділі).
Із 10 січня цього року відновлюють курсування наступні поїзди:
№ 6018 сполученням Сянки – Львів (щоденно, крім неділі);
№ 6085 сполученням Ходорів – Стрий (щоденно, крім неділі);
№ 6106 Мостиська-ІІ – Львів.
09.01.2023