"Львівська залізниця" відновлює рух 10 приміських поїздів.

 

З понеділка, 9 січня, Львівська залізниця відновлює курсування семи приміських поїздів. Ще три приміські поїзди почнуть курсувати з 10 січня.

 

 

Як повідомили у "Львівській залізниці", із 9 січня цього року за маршрутом та розкладом щоденно, крім суботи, курсуватиме поїзд №6025 сполученням Львів – Сянки.

 

Також відновлюють курсування приміські поїзди:

 

№ 6119 сполученням Львів – Мостиська-ІІ;

 

№ 6084 сполученням Стрий – Ходорів (щоденно, крім суботи);

 

№ 6133 сполученням Стрий – Самбір (щоденно, крім суботи та неділі);

 

№ 6134 сполученням Самбір – Стрий (щоденно, крім суботи та неділі);

 

№ 6205 сполученням Підволочиськ – Тернопіль (щоденно, крім суботи та неділі);

 

№ 6206 сполученням Тернопіль – Підволочиськ (щоденно, крім суботи та неділі).

 

 

Із 10 січня цього року відновлюють курсування наступні поїзди:

 

№ 6018 сполученням Сянки – Львів (щоденно, крім неділі);

 

№ 6085 сполученням Ходорів – Стрий (щоденно, крім неділі);

 

№ 6106 Мостиська-ІІ – Львів.

 

09.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
319-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Незважаючи на оголошений росіянами т.зв. “режим припинення вогню”, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, є жертви серед мирного населення
08.01.23 | | Україна
Дім хліба
Василь МАХНО
пшениця з маком й наша коляда бо ми з пшениці – з меленого жита і благовість від ангела спожита і з космосу народжена звізда
07.01.23 | | Дискурси
318-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля російський ворог зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів
07.01.23 | | Україна
Німці українцям: «Після Marder’ів будуть ще й Leopard’и»
Максим МУЛЯР
Раніше німці казали: ми цього не надаємо Україні, оскільки інші цього не надають. Чи слід останнє рішення Берліна про підтримку ЗСУ трактувати як позитивне зрушення в цьому аспекті?
06.01.23 | | У світі
Гідно попрощатися з Різдвом 7 січня
Тетяна ШПАЙХЕР
Що робити з тими, які після анонсованої реформи захочуть і надалі святкувати Різдво 7 січня? Треба дати можливість робити це у рамках рідних конфесій.
06.01.23 | | Галичина
317-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має
06.01.23 | | Україна
Глобус, дякувати Богу, обертається
Тарас Прохасько
У ці часи, коли Україна нарешті стала комусь потрібною, щоби отримати те, що їй потрібно, мусимо взяти прикуп і з вдячністю хотіти більшого
05.01.23 | | Дискурси
Здеградована реальність
Артур Сандауер
Бруно Шульц весь час гойдає нашу уяву між здеградованою реальністю і створеним міфом; ці дві суперечні тенденції – сублімації і компрометації – перетинаються постійно
05.01.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.