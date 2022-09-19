Потяг зі Львова до Коломиї курсуватиме швидше, але з додатковими зупинками.

 

З 24 вересня потяг «Прикарпатський експрес» №807/808 зі Львова до Коломиї пришвидшує курсування. Також поїзд робитиме дві додаткові зупинки – у Миколаєві-Дністровському (залізнична станція у с. Розвадів) та Болехові (залізнична станція у м. Болехів). Про це повідомили на сторінці «Укрзалізниці».

 

 

Потяг вирушатиме з Коломиї щоденно о 06:14 і прибуватиме до Львова о 10:25. Зі Львова він вирушатиме о 18:08 і прибуватиме до Коломиї о 22:24.

 

Окрім нових зупинок, «Прикарпатський експрес» курсуватиме через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.

 

В УЗ зазначили, що на маршруті курсуватиме зручний та модерновий дизель-поїзд ДПКр-3 українського виробництва. Вартість квитків від 165 грн.

19.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
207-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та зриві активних дій Збройних Сил України на окремих напрямках, зазнає при цьому величезних втрат – до 50–90 відсотків особового складу окремих підрозділів.
18.09.22 | | Україна
Стопа лотоса
Василь МАХНО
й побачить глибокі зелені очі де наче на дні криниць плавають гнізда сорочі...
17.09.22 | | Дискурси
206-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки противника, завдавши йому втрат, у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Підтверджено значні втрати серед підрозділів “союзу добровольців Донбасу”.
17.09.22 | | Україна
Територія Галичини: етапи формування
Ігор ЧОРНОВОЛ
 Проблему спрощують, коли Галичиною ідентифікують сучасні три області. Насправді ж територія Галичини часто змінювалася, вона значно складніша
16.09.22 | | Минуле
Соломії Крушельницькій - 150!
«Незабутня Аїда», «єдина у світі Джоконда», «неповторна Галька», «ідеальна Брунгільда», «неперевершена Саломея», «виняткова Валькірія». Довела, що бути українкою – це круто, щоразу гордо акцентуючи на своїй національності.
16.09.22 | | Штука
“Горить свіча”: замаскований спогад про геноцид?
Олеся Ісаюк
Варто процитувати Маркса про “криваве іго монголів” як “справжню колиску Росії” і Бєрдяєва, що більшовизм – явище не так ліве, як російське
16.09.22 | | Україна
Угорщина – більше не демократія
Максим МУЛЯР
Правління Орбана перетворило Угорщину на систему виборчої автократії, констатували в Європарламенті. Це може мати для Будапешта прикрі фінансові наслідки.
16.09.22 | | У світі
205-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На звільнених від "русского міра" територіях виявляють катівні й масові поховання людей. На околицях Ізюму почали ексгумацію могил у лісі – за час окупації там поховали пів тисячі людей: понад чотириста цивільних і кількадесят вояків ЗСУ. 
16.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.