Потяг зі Львова до Коломиї курсуватиме швидше, але з додатковими зупинками.

З 24 вересня потяг «Прикарпатський експрес» №807/808 зі Львова до Коломиї пришвидшує курсування. Також поїзд робитиме дві додаткові зупинки – у Миколаєві-Дністровському (залізнична станція у с. Розвадів) та Болехові (залізнична станція у м. Болехів). Про це повідомили на сторінці «Укрзалізниці».

Потяг вирушатиме з Коломиї щоденно о 06:14 і прибуватиме до Львова о 10:25. Зі Львова він вирушатиме о 18:08 і прибуватиме до Коломиї о 22:24.

Окрім нових зупинок, «Прикарпатський експрес» курсуватиме через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.

В УЗ зазначили, що на маршруті курсуватиме зручний та модерновий дизель-поїзд ДПКр-3 українського виробництва. Вартість квитків від 165 грн.