Укрзалізниця відновлює курсування потягу “Чернівці-Львів” через Тернопіль. 

З 10 жовтня відновиться курсування потягу “Чернівці-Львів” через Тернопіль. Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: «Дністровський експрес» мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем'єру довелося відкласти", – повідомили в Укрзалізниці.

Маршрут проходитиме ще через Тернопіль, Заліщики, Чортків та інші міста. Потяг курсуватиме щодня з Чернівців о 05:30, прибуття у Львів о 12:18.

У зворотному напрямку він вирушатиме зі Львова о 15:07, прибуватиме до Чернівців о 22:05.