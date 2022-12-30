У Львові до зимових свят запускають ретро-потяг.

 

 

На свята "Укрзалізниця" запускає у Львові ретро-поїзд, який курсуватиме мальовничим лісовим масивом до Брюховичів і в зворотний бік. 

 

"Ще один сюрприз до зимових свят. Запускаємо у Львові казковий ретро-поїзд. Він курсуватиме за маршрутом Львів – Брюховичі –Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня", – йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

 

Потяг складатиметься з чотирьох вагонів, які везтиме паротяг Ер №797-86.

 

У вказані дні святковий поїзд вирушатиме в подорож зі східної сторони першого перону львівського вокзалу тричі на день.

 

№ 850/851 вирушатиме зі Львова о 10:00 та прибуватиме в Брюховичі о 10:30. Зворотно зі ст. Брюховичі паротяг із вагонами вирушатиме об 11:00 і прибуватиме до Львова об 11:30;

 

№ 852/853 вирушатиме зі Львова о 12:30 та прибуватиме в Брюховичі о 13:00. Зворотно вирушатиме о 13:30 і прибуватиме до Львова о 14:00;

 

№ 854/855 вирушатиме зі Львова о 15:00 та прибуватиме в Брюховичі о 15:30. Зворотно вирушатиме о 16:00 і прибуватиме до Львова о 16:30.

 

Квитки на подорож святковим ретро-поїздом уже можна придбати в касах центрального залу Львівського вокзалу, а також на сайті https://booking.uz.gov.ua (за запитом Львів – Львів-Казковий та номером поїзда).

 

30.12.2022

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