Віцепрезидентка США: Росію чекають небачені санкції в разі вторгнення в Україну.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що у разі нового вторгнення до України на Росію очікують безпрецедентні санкції.
Про це Гарріс сказала в інтерв'ю CBS.
"Ми чітко зазначаємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, що ми повинні зайняти чітку позицію – ми так і робимо – на захист її територіальнї цілісності", – заявила заступниця Байдена.
Гарріс не стала уточнювати, які саме санкції готують, але запевнила, що США чітко дали російській стороні зрозуміти наслідки можливої ескалації.
"Ми готові оголосити небачені санкції", – запевнила вона.
27.12.2021