Віцепрезидентка США: Росію чекають небачені санкції в разі вторгнення в Україну.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що у разі нового вторгнення до України на Росію очікують безпрецедентні санкції.

Про це Гарріс сказала в інтерв'ю CBS.

"Ми чітко зазначаємо, що Росія не повинна порушувати суверенітет України, що ми повинні зайняти чітку позицію – ми так і робимо – на захист її територіальнї цілісності", – заявила заступниця Байдена.

Гарріс не стала уточнювати, які саме санкції готують, але запевнила, що США чітко дали російській стороні зрозуміти наслідки можливої ескалації.

"Ми готові оголосити небачені санкції", – запевнила вона.