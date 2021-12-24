МЗС назвало брехнею заяву Путіна про підготовку наступу на Донбас.

Заява президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

"Заява президента Росії про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності", - заявив речник.

Дипломат підкреслив, що Україна прагне виключно миру.

"Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в Нормандському форматі, яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту. Ба більше, голова Офісу Президента України та наша делегація в Тристоронній контактній групі проробили титанічну роботу, аби вчора добитися відновлення режиму припинення вогню", - додав Ніколенко.

"Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні міжнародного збройного конфлікту на сході України", - сказав речник.

Зі слів дипломата, люди по обидві сторони лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях заслуговують на мир і спокій, особливо напередодні новорічних свят.

23 грудня Путін заявив, що в Україні готують операцію з силового вирішення ситуації на Донбасі.

"Тепер нам кажуть: війна, війна, війна... Складається враження, що може готують третю військову операцію, і нас заздалегідь попереджають: не втручайтесь, не захищайте цих людей, втручаєтеся і захищатимете - нові санкції підуть. І готуються, можливо, до цього. Перший варіант, на який ми маємо реагувати і, думаючи про це, щось робити", - сказав Путін.

Другий варіант, з його слів, - створення в Україні "анти-Росії з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населення".

"Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія має жити далі, весь час з огляду на те, що там відбувається, які нові системи озброєння поставлені, а потім під прикриттям цих нових систем озброєння підштовхнути радикалів і на вирішення питань на Донбасі збройним шляхом", - заявив Путін.