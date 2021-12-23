У Тернополі відкрили бронзовий макет історичної частини міста.

 

У Тернополі поблизу замку та фонтану-каскаду «Сльози Гронського» відкрили макет історичної частини міста 18 століття разом із фортифікаційними мережами, які були прокладені в 16-17 століттях, повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

 

 

Розглядаючи макет, можна побачити, як виглядав Тернопіль кінця 18 століття від сучасних меж Надставної Церкви до бульвару Тараса Шевченка. За основу макета брали деталізовану карту окружного інженера Антоніо Позареллі 1797 року, адже це перша деталізована карта Тернополя часів Австро-Угорської імперії, повідомив куратор проєкту «Бронзовий Тернопіль» Дмитро Мулярчук.

 

«Дуже детально описано кожний більш-менш вагомий історичний об’єкт. На цій мапі ми можемо побачити, де була школа, де була пошта, військові казарми, культові об’єкти», – сказав Дмитро Малярчук.

 

 

За його словами, пунктирними лініями на карті зобразили межі поселення до 1540 року, а також розширення меж міста в 16 столітті.

 

«Вперше ми публічно заявляємо і показуємо, що історія міста насправді сягала до 1540 року. Бо є досить ґрунтовні аналітичні дослідження, які вказують, що насправді місто як поселення існувало і за часів Данила Галицького, і, можливо, ще раніше», – сказав куратор проєкту.

 

На виготовлення та встановлення макета витратили 205 тисяч гривень. Ці гроші виділило міське управління житлово-комунального господарства.

 

Зазначимо, проєкт «Бронзовий Тернопіль» започаткували у 2015 році, щоб відтворити архітектурні пам’ятки міста, які не збереглися до сьогодні. Раніше встановили шість макетів: макет центральної частини довоєнного Тернополя початку XX століття, макет Тернопільського парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі, бронзовий макет Першої державної тернопільської гімназії, макет площі Старий Ринок та Великої синагоги і бронзову модель довоєнної Ратуші 1884 року.

 

Фото ternopilcity.gov.ua

23.12.2021

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