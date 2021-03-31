Україна розірвала з Росією угоду про спільний розвиток туризму.

 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму.

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

"Проєкт постанови розроблено з метою припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму, оскільки у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України фактичне співробітництво у зазначеній галузі з країною-агресором припинене, а перспективи налагодження такої співпраці у подальшому відсутні", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

 

Міністерство закордонних справ України має у встановленому порядку повідомити про це уряд РФ.

 

Зазначається, що реалізація положень постанови не впливатиме на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів.

 

Також це рішення не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я; екологію та навколишнє середовище.

 

Угода між Кабміном України та урядом РФ про співробітництво в галузі туризму була підписана 1999 року.

 

31.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Після смерті зростає активність "генів-зомбі"
Після смерті активність окремих клітин сильно збільшується й вони виростають до гігантських розмірів.
30.03.21 | | Наука
Складність, яка себе усвідомлює
Світлана Вардеванян
Наша сучасність любить простоту, а складність часто не те щоб ігнорує, а вихолощує до цієї самої простоти. Але ж усе по-справжньому важливе насправді є складним.   Інґа Кейван. Тінь базальту. Тіло базальту .  
30.03.21 | | Штука
Львів – це справжній поліс
Адам Загаєвський
Минає дев'ятий день зі смерті Адама Загаєвського. Серед творів, котрі він залишив після себе, маловідомим є, на жаль, його коротке есе про Львів, яке він написав на прохання Ярослава Грицака
29.03.21 | | Дискурси
Світлий театр
Володимир Кучинський
Якщо буде ідеологічне рішення, тема розкриється, тоді актор виглядає дуже інтелектуально і круто.  Мені подобається, коли театр використовуєш для духовного зростання, а не для амбіцій. Є ще, звісно, певні моменти акторського існування, — все це в комплексі робить дуже світлий театр.
29.03.21 | | Штука
Логістика в бедламі
Юрко ТИМЧУК
Коли на фронті гинуть люди чи за межами фронту люди просто мруть, то актуальним є закинути тему про чипізацію рептилоїдів або змову розенкрейцерів із тамплієрами. За традицією «піпл хаває», бо для інфантильного суспільства бздури – цікаві, а реальне життя – страшне. Огляд подій тижня в Україні
29.03.21 | | Україна
Українське питання в захристі Ватикану
Тарас Антошевський
В україно-ватиканських стосунках чимало проблемних питань. Якщо їх не вирішувати, то справи будуть лише погіршуватися — і передусім на шкоду Україні та її Церквам..
29.03.21 | | Україна
«Підроблені» фрагменти Біблії можуть виявитися справжніми
Сувої Шапіри можуть виявитися попередником старозавітної книги Второзаконня.
28.03.21 | | Наука
Санду готова розпускати парламент
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Президентка Молдови Мая Санду готується розпускати парламент. Контрольований соціалістами законодавчий орган сам дав для цього підстави, двічі заваливши кандидатуру прем’єра.
28.03.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.