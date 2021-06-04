Двоє німців нелеґально перетнули кордон України, бо думали, що ми в ЄС.

Українські прикордонники затримали двох німців при спробі нелеґально перетнути кордон України. Туристи пояснили: вони випадково припустилися порушення, бо вважали, що Україна входить до ЄС.

"Військовослужбовці відділу «Грушів» зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах. Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36- річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково", – переповіли у Державній прикордонній службі.

Наразі на іноземців оформили документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.