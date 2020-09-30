У Тернополі створюють бронзовий макет середньовічного міста з оборонними валами.

Архітектурні принади Тернополя попередніх століть, які не збереглися через плин часу, відтворюють у бронзових мініатюрах у межах туристично-просвітницький проєкту «Бронзовий Тернопіль». Автори бронзового макету міської ратуші, представленої 28 серпня, до 480-річниці міста, зараз працюють над створенням макету середньовічного міста із оборонними валами, повідомив краєзнавець Тарас Циклиняк.

Фото ukrinform.com



У 2016 році скульптор Дмитро Мулярчук, різьбяр і художник Володимир Дусан, архітектор Борис Солонін, 3-D моделювальник Володимир Кріса та краєзнавець Тарас Циклиняк створили перший бронзовий макет Тернополя, на якому відтворена центральна частина міста 30х років ХХ століття. Для створення макету опрацювали понад п’ять тисяч фотографій, багато відео, спогадів старожилів, краєзнавців, істориків. Макет встановили для огляду біля Архикатедрального собору.

Фото ukrinform.com

У наступні роки творці виготовили макети пам'яток довоєнного міста – парафіяльний костел, будівлю кафедрального собору, будівлю першої української гімназії, синагоги, ратуші.

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij

Новий проєкт – створення макету Тернополя кінця 18-го століття із оборонними спорудами 16 – 17 століття викликає особливий інтерес шанувальників галицької історії, адже картографічних даних про той період збереглося мало.

Фото www.facebook.com/taras.tsyklyniak

За основу для макету взяли план міста австрійського військового інженера Антоніо Босареллі 1797 році.

«Це найдавніша карта. Там показаний кожен будинок, кожна парцель ринкової площі. Всі ділянки і будинки. Це достатньо достовірний матеріал, щоб створити макет. Але ми хочемо поєднати стан міста в 1797 з більш давнім періодом. Ідея полягає в тому, щоб створити макет Тернополя на валах. Тобто відтворити вже на той момент втрачені оборонні споруди, зокрема міські вали, оборонні рови, замок яким він був раніше, з міськими різними брамами тощо», – розповів Володимир Кріса.

