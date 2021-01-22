У Раві-Руській відкриють Центр діалогу культур та 4 дитбудинки сімейного типу.

У м. Рава-Руська на Львівщині тривають ремонтні та реставраційні роботи у недіючому монастирському комплексі отців реформатів. У приміщеннях пам’ятки архітектури XVIII століття після капітального ремонту створять Центр діалогу українсько-польської культур та чотири дитячі будинки сімейного типу. Проєкт реалізується за фінансової підтримки Євросоюзу, повідомили у департаменті міжнародно-технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА.

Фото https://loda.gov.ua

Роботи виконують у межах проєкту міжнародної технічної допомоги «Монастирі близнюки: Венгрув та Рава-Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону Реформатів для розвитку туризму та соціально-культурного життя в Польщі та Україні» програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020», розповів керівник департаменту МТД Роман Шепеляк.

За інформацією начальника Служби у справах дітей ЛОДА Володимира Лиса, реставрація монастирського комплексу отців реформатів розпочалася ще у 2015 році з ремонту даху. Його зробили за кошти, які виділило міністерство інвестицій та розвитку Республіки Польща.

«У ході домовленостей було досягнуто згоди про передачу споруди колишнього монастирського комплексу отців реформатів у м. Рава-Руська безоплатно у власність курії Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви за умови будівництва на його базі дитячого будинку сімейного типу, що складатиметься з чотирьох сегментів для чотирьох сімей по 10–12 осіб», – пояснив Володимир Лис.

Фото https://loda.gov.ua

За словами координатора проєкту Маркіяна Стефанишина, на сьогодні виконано значну частину ремонтно-реставраційних робіт, зокрема утеплено дах, залита стяжка на горищі, прокладена каналізація та водовідведення, проведено демонтажні роботи, також реконструювали котельню, яка буде працювати на твердому паливі.

Будівництво Центру діалогу культур має посприяти формуванню у м. Рава-Руська осередку розвитку діалогу польсько-українських культур через обмін молоддю, наукових конференцій, культурних та інші заходів. У Центрі діалогу культур для цього відповідно облаштують приміщення: буде створений простір для історичних студій, тренінгово-освітній, рекреаційно-інтеграційний та спортивний осередки.

Фото https://loda.gov.ua

У межах проєкту, який реалізується спільно з громадою польського міста Венгрув, за словами Романа Шепеляка, планують створити туристичний маршрут постреформатських монастирів, що дозволить збільшити туристичну привабливість прикордонних територій.

«У межах туристично-промоційної частини проєкту проведено історичні дослідження про монастирі реформатів на території Львівщини та видано брошуру про монастир реформатів у Раві-Руській. На виконання зазначених заходів використано понад 260 тисяч євро гранту та 535 тисяч гривень власного внеску курії Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви», – повідомив Маркіян Стефанишин.

Роман Шепеляк заначив, що успішна реалізація проєкту дозволить не тільки зберегти пам’ятку архітектури XVIII століття, а й поглибить добросусідські відносини з Республікою Польща та надасть монастирському комплексу отців реформатів нового соціального значення.