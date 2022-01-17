У Карпатах розшукали травмованого туриста з Польщі.

Сьогодні, 17 січня, рятувальники гірського поста «Явірник» розшукали поблизу гори Піп Іван травмованого туриста з Польщі. Евакуація через складні погодні умови відкладена до завтра, повідомила пресслужба ДСНС України.

«17 січня о 14:50 на службовий телефон начальника 4-ї спеціальної пошуково-рятувальної групи надійшов телефонний дзвінок від однієї з американських компаній, яка повідомила, що вони отримали повідомлення про те, що за визначеними координатами поблизу гори Піп Іван (орієнтовно 200 метрів від вершини на території Закарпатської області) травмувався іноземний турист», – йдеться у дописі.

Туриста вдалося розшукати за 40 хвилин. О 16:19 троє рятувальників з постраждалим прибули на пост «Явірник», що на вершині гори Піп Іван.

Через ускладнені погодні умови його спуск із високогір’я перенесли на завтра, 18 січня.

До слова, станом на 16:00 погодні умови на горі Піп Іван такі: температура повітря -13 град. морозу, пориви вітру до 20 м/с, видимість до 10 м. Рятувальники застерігають від походів у високогір'я.

Зазначимо, у суботу, 15 січня, у Високих Татрах у Словаччині загинула львів’янка Олена Лозинська. 29-річна львів’янка під час сходження на гору зірвалася з висоти 400 метрів у Малій Студеній долині.

Фото facebook.com/MNS.GOV.UA