Порошенко пообіцяв повернутися в Україну після свят.

 

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, котрому напередодні повідомили про підозру в державній зраді та потуранні терористичним організаціям, заявив, що не має наміру переховуватися від українських правоохоронних органів і повернеться в Україну на початку січня.

 

   

 

Про це йдеться у зверненні Порошенка, поширеному "ЄС" у вівторок. П'ятий Президент записував його із Польщі.

 

"Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста «відосиків» Зеленського", – сказав Порошенко.

 

Лідера "ЄС" дивують інкриміновані злочини.

 

"Хто є державний зрадник: той, хто разом з українськими Збройними силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу – чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України – чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського «Газпрому» і припинивши купівлю російського газу і російської електрики, – чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто, як Зеленський, купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО-ОРЛО?" – розкритикував Порошенко.

 

Лідер "ЄС" додав: у той час, коли "вся Європа, весь світ і в тому числі вся Україна мала і має об’єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі".

 

"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри голові держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним організаціям – це перехід «червоних ліній». Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми мамо врятувати Україну і відбити російську агресію", – заявив Порошенко.

 

Нагадаємо, напередодні Петрові Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

 

“П'ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»", – поінформували у Державному бюро розслідувань.

 

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

 

У п’ятницю працівники Державного бюро розслідувань під Верховною Радою намагалися вручити повістку Петру Порошенку, однак він відмовився підтримати комунікацію з правоохоронцями і поїхав.

 

21.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Медитація покращує увагу
Якщо ви забудькуваті або схильні до поспішних помилок, медитація може вам допомогти.
20.12.21 | | Наука
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Музей приречений
Віталій Портников
Хто зараз пам'ятає, де у Києві чи навіть у Москві були музеї Леніна? Рано чи пізно й центру Фіделя Кастро не буде, а про самого владолюбця кубинці згадуватимуть з жахом і огидою.
19.12.21 | | Дискурси
Вино до бесіди
Левко Довган
З настанням холодів довгим грудневим вечором можна вдатись до короткої рефлексії про міцніші, ніж зазвичай, вина...
18.12.21 | | Дискурси
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21 | | Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.