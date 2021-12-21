Порошенко пообіцяв повернутися в Україну після свят.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, котрому напередодні повідомили про підозру в державній зраді та потуранні терористичним організаціям, заявив, що не має наміру переховуватися від українських правоохоронних органів і повернеться в Україну на початку січня.

Про це йдеться у зверненні Порошенка, поширеному "ЄС" у вівторок. П'ятий Президент записував його із Польщі.

"Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу Президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста «відосиків» Зеленського", – сказав Порошенко.

Лідера "ЄС" дивують інкриміновані злочини.

"Хто є державний зрадник: той, хто разом з українськими Збройними силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу – чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України – чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського «Газпрому» і припинивши купівлю російського газу і російської електрики, – чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто, як Зеленський, купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО-ОРЛО?" – розкритикував Порошенко.

Лідер "ЄС" додав: у той час, коли "вся Європа, весь світ і в тому числі вся Україна мала і має об’єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі".

"Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри голові держави в державній зраді, фінансуванні тероризму, сприянні терористичним організаціям – це перехід «червоних ліній». Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми мамо врятувати Україну і відбити російську агресію", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, напередодні Петрові Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

“П'ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»", – поінформували у Державному бюро розслідувань.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014–2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

У п’ятницю працівники Державного бюро розслідувань під Верховною Радою намагалися вручити повістку Петру Порошенку, однак він відмовився підтримати комунікацію з правоохоронцями і поїхав.